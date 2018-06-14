Генеральный штаб Вооруженных сил закупил 857 авиабилетов в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Тель-Авив (Израиль), Париж (Франция), Венецию (Италия) и в еще 70 городов за 7 888 200 гривен. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, сообщают Українськi Новини.

Указано, что финансовое управление Генштаба 21 мая провело тендер по закупке авиабилетов и пакетных туров.

В тендере участвовали 4 компании, победителем стала "КийАвиа", предложившая самую низкую цену.

Согласно договору, до 31 декабря текущего года компания должна поставить Генштабу 857 авиабилетов за 7,9 млн гривен.

В частности, куплено 9 билетов в Амстердам, 5 - в Тель-Авив, 4 - в Рио-де-Жанейро, 2 - в Париж и по 6 в Пизу и в Венецию.

Кроме того, Генштаб приобрел 87 билетов в Минск (Беларусь), 44 билета - в Тбилиси (Грузия), 30 - в Стамбул (Турция) и 10 - в Женеву (Швейцария).

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