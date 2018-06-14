В четверг, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу. Его откроет матч Саудовская Аравия - Россия. А в далекой Аргентине, в городе Пуэрто-Мадрин, заключенные объявили голодовку с требованием обеспечить им телетрансляции Мундиаля.

Об этом передает Футбол 24 со ссылкой на Publimetro. Как оказалось, к акции протеста привело то, что в тюрьме в течение трех дней поврежден телевизионный кабель, который персонал тюрьмы чинить отказываются.

"Мы приняли решение не принимать пищу в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему", - заявили заключенные в своем протесте.

В городском суде Пуэрто-Мадрина данное заявление зеков рассматривать не стали.

На чемпионате мира сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее "Страна" сообщала, что на Интере рассказали, как будут показывать матчи чемпионата мира по футболу-2018.