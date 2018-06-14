В Харькове сегодня, 14 июня неизвестные опять сообщили о "минировании" пяти бизнес-центров, полиция проводит проверку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 09:15.

В сообщениях указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Продолжается проверка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове восьмой день подряд "минируют" бизнес-центры. Сообщения стали поступать 5 июня, однако ни одно из них не подтвердилось.

Также в Харькове в шестой раз "заминировали" пять бизнес-центров.