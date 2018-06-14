Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что сам принял решение уйти в отставку и что сегодня вечером он встретится с президентом.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и президент понял и поддержал меня", - сказал Жебривский на сегодняшней пресс-конференции в Краматорске.

Он добавил, что будет работать в сфере, которая нужна государству Украина, и это будет решение президента.

По словам Жебривского, сегодня вечером, в 20:30, он встретится с Петром Порошенко. После этого станет известно, какую должность в дальнейшем он займет.

"Я остаюсь в команде президента", - уточнил Жебривский.

Напомним, что Петр Порошенко наградил орденом и уволил главу Донецкой ВГА Жебривского.

Как сообщала "Страна", Жебривский отметил свою отставку вечеринкой в загородном клубе Лимана.