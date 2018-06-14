Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила с 1 августа увеличение тарифа для коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой на 0,2%, или на 1,53 гривен/Гкал, до 784,58 гривен/Гкал по сравнению с действующими тарифами энергокомпании "Киевэнерго" (без НДС).

Такое решение было принято на заседании комиссии 14 июня, передают Українські Новини.

Теперь проект решения будет вынесен на общественные слушания.

Согласно обоснованиям к выдаче лицензий, "Киевтеплоэнерго" планирует осуществлять производство электрической и тепловой энергии на телплоэлектроцентралях (ТЭЦ): ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (обе - Киев).

В проекте решения также указано, что тариф на отпуск электрической энергии будет на уровне 182,93 коп/кВт-час; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой - 479,06 гривен/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 171,89 гривен/Гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 гривен/Гкал.

Окончательный тариф на тепловую энергию, который включает в себя не только тариф на производство, а еще и тариф на транспортировку и на поставку тепловой энергии, будет устанавливать КГГА.

Ранее "Страна" писала о том, что тариф на холодную воду для киевлян может вырасти на 50%.

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