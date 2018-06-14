Пресс-служба аппарата Верховной Рады собирается прекратить аккредитации журналисток Валерии Егоровой и Юлии Махмуди после того, как Егорова показала неприличный жест в стенах парламента.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк пояснила, что причиной стало нарушение норм этики и поведения.

"Нельзя сидеть на портале Флага Независимости Украины, распивать кофе и показывать средний палец", - пояснили в пресс-службе Верховной Рады.

Также там добавили, что в соцсетях Махмуди писала, что Верховная Рада должна сгореть, а парламентские журналисты не имеют права писать в социальных сетях неуважительные сообщения о Раде.

20 июня комитет Рады по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотрит обращение о прекращении аккредитации журналисток.

Юлия Махмуди аккредитована в Раде от газеты "Громадський вісник Києва", а Валерия Егорова - от газеты Flash on time news.

Фото двух журналисток в Раде 24 мая обнародовал оператор "5 канала" Ян Доброносов.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Напомним, что в Раде хотят выгнать журналистов из столовой и запретить им носить короткие юбки.

Как сообщала "Страна", посетителей Рады попросили не приходить к нардепам в маскарадных костюмах и купальниках.