Филарет грозится отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у УПЦ после создания поместной церкви
После создания единой украинской поместной церкви Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра отойдут этой церкви.
Так заявил глава Киевского патриархата Филарет в интервью "Украинской правде".
На вопрос, о том, что будет с тремя лаврами в случае образования автокефальной украинской церкви, Филарет заявил, что "Святогорская лавра – лавра Януковича" и "лаврой никогда не была".
"Есть две лавры: Киево–Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать Русской Церкви", - заявил Филарет.
В настоящее время Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении Украинской православной церкви (УПЦ).
Ранее "Страна" сообщала, что Филарет рассчитывает на автокефалию уже в июле.
Также Филарет обсудил с Правым сектором "переход общин в состав Киевского патриархата".