После создания единой украинской поместной церкви Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра отойдут этой церкви.

Так заявил глава Киевского патриархата Филарет в интервью "Украинской правде".

На вопрос, о том, что будет с тремя лаврами в случае образования автокефальной украинской церкви, Филарет заявил, что "Святогорская лавра – лавра Януковича" и "лаврой никогда не была".

"Есть две лавры: Киево–Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать Русской Церкви", - заявил Филарет.

В настоящее время Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее "Страна" сообщала, что Филарет рассчитывает на автокефалию уже в июле.

Также Филарет обсудил с Правым сектором "переход общин в состав Киевского патриархата".