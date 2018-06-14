Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет назвал футбольных болельщиков "духовно пораженными людьми".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты – это духовно пораженные люди", – отметил Филарет.

"Вы посмотрите на него. Вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства – греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", – считает предстоятель УПЦ КП.

На ремарку, может болельщик однажды пойти на футбол, а в следующем - в церковь, Филарет отметил: "Может, если будет спокойно смотреть".

"Ибо соревнования, ну не футбольные, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил примеры соревнования на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так боролись в духовной жизни. То есть он эти соревнования не исключал", – говорит патриарх.

"Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте – это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводят к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем".

На вопрос, смотрит ли он сам футбол, патриарх ответил отрицательно.

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