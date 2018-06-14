В Киеве полиция задержала местного жителя, который грабил людей, подъезжая к ним на мотоцикле. Злоумышленник выхватывал личные вещи из рук прохожих и скрывался. Только за один день он совершил два ограбления, но вскоре был задержан.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

В Дарницкое управления полиции от 31-летнего киевлянина поступило сообщение, что на проспекте Николая Бажана его пытался ограбить незнакомец на мотоцикле. А через несколько минут в дежурную часть столичной полиции позвонил 29-летний местный житель и рассказал, что у пункта обмена валют на улице Софьи Русовой неизвестный на мотоцикле вырвал из его рук кошелек.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции немедленно выехали на вызовы и начали отрабатывать территорию. Благодаря быстрому реагированию и полученному видео с камер наблюдения, злоумышленника на мотоцикле задержали в Днепровском районе.

"Правонарушителем оказался 31-летний житель столицы, который ранее имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершение этих преступлений злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что полицейские поймали банду грабителей и "клофелинщиц", угощавшую жертв напитками с психотропом.

Также мы сообщали, что житель Днепра, спасая любимую, прострелил ягодицу грабителю из его же оружия.