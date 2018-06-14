Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ГБР начнет работать в сентябре 2018 года.

Об этом сообщает "112 Украина".

Он отметил, что формирование бюро началось еще в ноябре 2017 года, и ожидается, что уже этой осенью оно "четко и слаженно" начнет свою работу.

"В этом у нас есть пример наших коллег из НАБУ. Мы будем пользоваться этим и прислушиваться к советам, которые будут предоставлять нам коллеги, прошедшие этот путь", - заявил Труба.

В штат ГБР продолжают набирать сотрудников. Конкурс открыт на 701 должность.

Роман Труба добавил, что Государственное бюро расследований будет заниматься расследованием всех уголовных производств касательно чиновников высокого ранга, правоохранителей и судей, кроме тех, которыми уже занимаются в НАБУ.

Напомним, что украинцам предлагают пройти тест на работу в Госбюро расследований за 12 долларов.

Как сообщала "Страна", ранее Роман Труба пожаловался, что начало полноценной работы ГБР затягивают в Раде.