По предварительным данным, причиной смерти знаменитого российского режиссера Станислава Говорухина стала острая сердечная недостаточность.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ресурса, сейчас активно решается вопрос о похороах и месте захоронения. Скорее всего знаменитого режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, сегодня, 14 июня, около 10:30 в подмосковном санатории "Барвиха" в возрасте 82-лет скончался прославленный российский режиссер Станислав Говорухин, который снял такие известные фильмы как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".

Ранее "Страна" писала о том, что известный режиссер Станислав Говорухин попал в больницу в критическом состоянии.

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