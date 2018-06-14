В офисе украинского телеканала 1+1 для всех желающих сотрудников начали бесплатно разливать пиво.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Внедрили новую традицию, заимствованную из Кремниевой долины - бесплатное пиво в офисе. Легкий эль стимулирует творческий процесс, является проявлением свободы, однако с другой - проявлением ответственности. О результатах влияния инновации говорить еще рано, все пока присматриваются и оглядываются, но процесс пошел", - отметил топ-менеджер телеканала и подкрепил свои слова фотоотчетом из буфета компании.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что польский офис Google выпустил инновационую водку.

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