В четверг, 14 июня, министр обороны Степан Полторак представил новый украинский военный автомобиль "Новатор".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Представленный бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.

"Заслушан доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - сообщил Степан Полторак.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, что в Минобороны заявили о нехватке боеприпасов больших калибров.

Как сообщала "Страна", ранее было опубликовано видео боевых стрельб украинских военных из противотанковых "Рапир".