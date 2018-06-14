Омбудсмен Денисова прибыла в Москву, чтобы встретится с украинскими политзаключенными
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже прибыла в Москву для посещения украинских политзаключенных и встретилась с представителями российского омбудсмена.
Об этом она сообщила в прямом эфире телеканала Прямой, передает Укринформ.
"Сейчас, действительно, мы прибыли в Москву, нас встретили представители уполномоченного по правам человека Российской Федерации, мы сейчас движемся к их офису согласовывать детали нашей поездки и детали встреч с нашими политзаключенными", - заявила Денисова.
Напомним, что президенты Украины и России в телефонном разговоре договорились предоставить возможность уполномоченным по правам человека обеих стран посетить заключенных граждан.
По данным МИД, по меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму.
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