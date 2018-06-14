В четверг, 14 июня, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании бизнес-центра "Волна" в Печерском районе города.

Об этом сообщает УНН.

Как рассказали правоохранители, по предварительной информации, мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о возможном заминировании бизнес-центра на ул. Коновальца, 36д. Он сказал, что сделал такой вывод из подслушанного разговора двух россиян.

Когда правоохранители попытались перезвонить мужчине, оказалось, что номер недействителен.

Возле здания стоят авто пожарных, патрульной и скорой. По указанному адресу расположен бизнес-центр "Волна".

Напомним, что ранее в Киеве неизвестные "заминировали" ресторан крымскотатарской кухни Musafir. Инцидент произошел в среду, 6 июня, по адресу Саксаганского, 57а.

Как сообщала "Страна", 13 июня в Киеве "заминировали" Соломенский суд, всех работников эвакуировали.