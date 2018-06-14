В среду, 13 июня, Павел Жебривский, который ушел с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, собрал коллег в ресторане загородного клуба "Акватория" в Лимане.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В "Акватории" в этот день было множество машин и людей. Журналисты узнали охранника, которого часто видят на пресс-конференциях в Донецкой ОГА, а также водителей глав департаментов Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Один из работников ресторана подтвердил, что мероприятие проводит Павел Жебривский, который вместе с гостями находился в заведении.

Фото: akvatоria.net.ua

Фото: novosti.dn.ua

Напомним, что Петр Порошенко наградил орденом и уволил главу Донецкой ВГА Жебривского.

Как сообщала "Страна", стало известно, на какую должность претендует Павел Жебривский.