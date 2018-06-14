В ночь на четверг, 14 июня, на автотрассе Киев - Чоп, на территории Львовской области, микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Iveco.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Масштабное ДТП произошло вблизи села Дубье Бродовского района под утро - около 03:40. Произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов. Mercedes Sprinter управлял 46-летний житель Киевской области, а за рулем Iveco был 22-летний львовянин.

Фото: lv.npu.gov.ua

"В момент столкновения в автомобиле Mercedes Sprinter находились 9 человек, а в Iveco - двое. В результате ДТП пассажира Iveco зажало конструкциями автомобиля и грузом, который перевозился, человек погиб на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Указано, что водителя автомобиля Iveco спасатели освободили из деформированной машины.

Пассажиры Mercedes Sprinter получили телесные повреждения. В частности, перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие.

В больницу доставлены девять человек (водитель Iveco и восемь пассажиров Mercedes Sprinter), их диагнозы уточняются.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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