Глава Нацбанка Яков Смолий подал кандидатуру зампредправления ВТБ Банка Сергея Холода на должность заместителя главы регулятора, а Екатерины Рожковой - на должность первого замглавы.

Об этом сообщил источник на финансовом рынке, пишут "Украинские новости".

"Назначение Холода замом и Рожковой первым замом ожидается в пятницу", - сказал он.

Источник добавил, что Совет НБУ может рассмотреть вопрос об их назначении на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня.

При этом Национальный банк сообщил, что, согласно законодательству, глава НБУ имеет право созывать внеочередное заседание совета регулятора, и такое представление уже внесено.

Другой источник в НБУ рассказал, что кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ могут рассмотреть ближе к концу июня.

Ранее "Страна" сообщала, что зарплата в 2,24 млн, часы за 145 тысяч и вклад в 182 гривны - декларация замглавы НБУ Рожковой.

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