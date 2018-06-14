В четверг, 14 июня, умер известный российский режиссер Станислав Говорухин.

Об этом сообщает ТАСС.

Он скончался сегодня в 10:37 в санатории "Барвиха". Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: google.com.ua

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".

Напомним, что на днях режиссер был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Российские СМИ 13 июня сообщали о смерти Говорухина. Но позже эту информацию опровергла пресс-служба режиссера.

Как сообщала "Страна", ранее Станислав Говорухин объявил, что "Конец прекрасной эпохи" - его последний фильм.