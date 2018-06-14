В санатории "Барвиха" умер знаменитый режиссер Станислав Говорухин
В четверг, 14 июня, умер известный российский режиссер Станислав Говорухин.
Об этом сообщает ТАСС.
Он скончался сегодня в 10:37 в санатории "Барвиха". Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: google.com.ua
Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".
Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".
Напомним, что на днях режиссер был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы в крайне тяжелом состоянии.
Российские СМИ 13 июня сообщали о смерти Говорухина. Но позже эту информацию опровергла пресс-служба режиссера.
Как сообщала "Страна", ранее Станислав Говорухин объявил, что "Конец прекрасной эпохи" - его последний фильм.