Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о возможной отмене финального боя Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева. Накануне в СМИ появилась информация, что Гассиев не может договориться с Усиком об условиях, поэтому вероятен его бой против другого соперника - Эндрю Табити, пишет УНИАН.

"Хочу прояснить ситуацию по поводу финала WBSS. Я готовлюсь к финалу, и конкретно к Мурату Гасиеву. Если кого-то из нас не будет в этом финале, то этот турнир имени великого Мохаммеда Али теряет весь смысл, я хочу этот бой, уверен, что и Мурат тоже. И множество любителей бокса ждут этот бой. Так давайте уже его проведем!", - отметил Усик.

Боксер заявил, что скоро появится уточненная информация по месту и дате боя.

"Готовы ехать хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится... Мы ждем только письма от Comosa AG (организаторы Всемирной боксерской суперсерии - Прим. Ред.) с уточнением, где будет бой. У меня чемодан уже собран, я готов ехать в любую точку мира", - добавил Усик.

Напомним, запланированный на май бой Усика против Гассиева не состоялся из-за травмы украинского боксера. Теперь ожидается, что соперники встретятся на ринге во второй половине июля. Победитель боя станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов призовых.

Ранее "Страна" писала о том, что команды Усика и Гассиева не могут договориться о месте для мульти-чемпионского боя.

Также м сообщали, что украинский боксер Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего кума Ломаченко в решающем бою.