Объединенная палата Верховного Суда предоставила правовое заключение относительно действия во времени так называемого "закона Савченко".

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Закон Савченко" - отмененный закон о зачете 1 дня предварительного содержания под стражей за 2 дня в срок основного наказания.

Согласно заключению ВС, предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета 1 день лишения свободы за 2 дня только на время действия этого закона.

"... не применяется после вступления 21.06.2017 в силу новой редакции этой нормы. Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день такого заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого закона", - говорится в заключении.

В заключении Верховного Суда говорится, что правила зачета предварительного заключения к сроку лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК Украины, нельзя считать такими, что определяют "наказуемость" или "иные уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины.

Напомним, 18 мая 2017 года Верховная Рада отменила "закон Савченко".

Ранее "Страна" сообщала, что "закон Савченко" в Украине будут применять к осужденным пожизненно.

Также закон Савченко отменен, хотя свое черное дело он уже успел сделать.