Украину призвали осудить агрессию радикалов и провести эффективные расследования совершенных ими нападений.

Открытое обращение к генпрокурору и МВД обнародовано на сайте Human Rights Watch (HRW).

Его составили правозащитники Freedom House, Amnesty international и Front line defenders.

"С начала 2018 года члены таких радикальных групп как С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других совершили по меньшей мере два десятка нападений или актов запугивания в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах Украины. Правоохранительные органы неохотно начинают расследование угроз и нападений, совершенных этими группами. В случаях, когда расследование было начато, нет никаких признаков эффективного расследования и выявления преступников, несмотря на то, что нападавшие публично заявляют об ответственности за нападения в соцсетях в некоторых случаях", - говорится в обращении.

Правозащитники также выражают обеспокоенность, что члены радикальных групп привлекаются к патрулированию улиц.

Напомним, что Госдепартамент США опубликовал доклад по правам человека в Украине за 2017 год. Главными проблемами украинской власти в нем названы незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и ужасные условия в тюрьмах. Еще в Украине отсутствует независимая судебная система, власть пронизана коррупцией, процветает цензура и безнаказанность в отношении тех, кто нападает на журналистов и активистов.

Как сообщала "Страна", в Европе может быть сформирован список украинских политиков и правоохранителей, против которых могут быть введены персональные санкции за нарушение прав человека в Украине.