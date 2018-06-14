Издательство Принстонского университета впервые опубликовало путевые заметки Альберта Эйнштейна, сделанные им в начале 20-х годов и включающие в себя расистские замечания по поводу разных народов. Об этом сообщает Guardian.

Дневники велись физиком во время поездки по Азии в период с октября 1922 по март 1923 года. В них он делает замечания по поводу жителей Китая, Японии, Шри-Ланки и Индии, где ему приходилось останавливаться.

Китайцев Эйнштейн, который позднее называл расизм болезнью белого человека, характеризует, как "работящих, неопрятных, тупых людей". Он отмечал, что "китайцы во время еды не сидят на лавках, а сидят на корточках, как европейцы, когда облегчаются в лесу".

Рассуждая о них, Эйнштейн говорил: "Своеобразная скотоподобная нация, больше похожая на автоматы, чем на людей... Будет печально, если эти китайцы вытеснят остальные нации".

Наблюдая за жителями Цейлона (Шри Ланка - Прим.Ред.), физик писал, что местные жители обитают "в большой грязи и сильной вони".

"Они мало работают, и мало требуют. Простой экономический цикл жизни".

В то же время более благоприятные оценки Эйнштейна получили жители Японии, которых он назвал "скромными, порядочными, совершенно обаятельными людьми".

Ранее "Страна" писала о том, что два письма счастья Альберта Эйнштейна продали на аукционе за миллионы.

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