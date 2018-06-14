Внесенная в последний момент норма об апелляции в закон о Высшем Антикоррупционном суде вызовет негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"Я уверен, что этот нюанс будет замечен всеми и будет очень негативная реакция со стороны наших международных партнеров", - подчеркнул Сытник.

Кроме того, руководитель НАБУ считает, что это положение в законе о Антикоррупционном суде отдаляет запуск этого органа.

"Мы ознакомились с финальным текстом (закона о АКС - Прим. Ред.), увидели, что не обошлось без определенного обмана и манипуляций. К сожалению, этот момент отдаляет работу этого суда", - резюмировал Сытник.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венецианcкой комиссии не знали о странной правке закона об Антикоррупционном суде.

Также в НАБУ потребовать дать право Антикоррупционному суду рассматривать все дела.