В четверг, 14 июня, российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после ареста на 30 суток из-за акции "Он нам не царь".

Об этом в Twitter сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Фото: twitter.com/aavst

Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции "Он нам не царь" 5 мая в центре Москвы и доставлен в ОВД "Красносельское", где на него составили два административных протокола - о неповиновении полиции и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий.

Как сообщала "Страна", акции протеста прошли в России в день инаугурации Владимира Путина. По всей России были задержаны 1 600 человек в том числе 158 несовершеннолетних.