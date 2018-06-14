На территории регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса" построен искусственный остров площадью 300 м кв. для гнездования редких и исчезающих видов птиц.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"Почти 150 тыс. грн за счет областного экологического фонда в рамках областной программы направлено на реализацию важного природоохранного мероприятия ради сохранения редких видов птиц на территории Кинбурнской косы", - сказал глава облгосадминистрации Алексей Савченко.

На искусственном острове на озере Лопушное уже загнездились и вывели птенцов шилоклювка, улита обыкновенная, коловодник, ходулочник, речная крачка, кряква - виды, часть которых занесена в Красную книгу Украины и которые находятся под охраной международных соглашений и конвенций.

Деятельность по сохранению редких и исчезающих видов птиц посредством создания благоприятных условий для их гнездования осуществляется в контексте Боннской и Бернской конвенций. Также это отвечает Соглашению о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц и Директиве ЕС о защите диких птиц.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тузловские лиманы вернулись с зимовки "крылатые зебры".

Также орнитологи узнали, что журавли образуют пары на всю жизнь еще в подростковом возрасте.