В Министерстве юстиции заявили, что не разрабатывали и не подавали на рассмотрение никаких проектов по легализации однополых браков в Украине.

Об этом заявил глава Директората по правам человека Министерства юстиции Украины Владислав Власюк, передает УНН.

"В связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и разработки и пока не может быть выполнен", - сказал Владислав Власюк, отвечая на вопрос о легализации однополых браков во время круглого стола.

"Информация, которая распространяется в СМИ по представлению Министерства юстиции законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины о легализации гражданского партнерства для однополых пар, не соответствует действительности", - отмечают в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство юстиции выступает за легализацию гражданского партнерства как для разнополых, так и для однополых пар. Соответствующий законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады до конца следующего года.

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