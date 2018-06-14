Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева озадачила своих поклонников новым опубликованным в соцсети фото.

На фото, которое артистка опубликовала в Instagram, она позирует в лифте, с округлившимся животиком.

Фото: instagram.com

"Поздравляйте! У нас черешня", - говорится в подписи Астафьевой под фото.

Но некоторые поклонники не поняли шутку и начали поздравлять эпатажную певицу с беременностью.

При этом большинство поклонников оценили шутку и тут же стали мерятся в комментариях килограммами съеденной черешни.

Опубликованный вечером 13 июня пост уже собрал почти 15 тысяч лайков.

Ранее "Страна" писала о том, что Астафьева перекрасилась в роковую блондинку и едет с концертом в Питер.

Также мы сообщали, что Астафьева опубликовала фото в белье и заявила, что ей надо худеть.