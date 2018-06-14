Певица и модель Даша Астафьева объелась черешней, а соцсети бросились ее поздравлять с беременностью
Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева озадачила своих поклонников новым опубликованным в соцсети фото.
На фото, которое артистка опубликовала в Instagram, она позирует в лифте, с округлившимся животиком.
Фото: instagram.com
"Поздравляйте! У нас черешня", - говорится в подписи Астафьевой под фото.
Но некоторые поклонники не поняли шутку и начали поздравлять эпатажную певицу с беременностью.
При этом большинство поклонников оценили шутку и тут же стали мерятся в комментариях килограммами съеденной черешни.
Опубликованный вечером 13 июня пост уже собрал почти 15 тысяч лайков.
Ранее "Страна" писала о том, что Астафьева перекрасилась в роковую блондинку и едет с концертом в Питер.
Также мы сообщали, что Астафьева опубликовала фото в белье и заявила, что ей надо худеть.