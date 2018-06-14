Популярный педиатр Евгений Комаровский назвал семь самых полезных круп для детей.

Список он перечислил на своем сайте, отвечая на вопрос читательницы.

1. Гречка. "Чем же гречка так хороша? Куча железа, очень много белка, клетчатки. Но нашим матерям надо, чтобы для дитя покупалось самое лучшее, а значит, дорогое. Поэтому они не понимают, как самое полезное может стоить так дешево. Так что ломаем стереотипы, кто еще не понял", - пишет педиатр.

2. Овсянка. "Овсянка, быстрого приготовления, которую просто залили кипяточком - и вот она уже готова, считается чуть ли не самой вредной кашей. А полезнее всего хлопья, которые надо варить", - уточняет Евгений Комаровский.

3. Перловка. "Каша эта одна из самых полезных: много железа, много белка, а главное - клетчатки. Ведь что такое клетчатка? Это неперевариваемые части продукта, которые прекрасно очищают кишечник и подготавливают его к новой еде. И оказывается, что полезность перловки тоже определяется технологией ее приготовления. Раньше её обязательно нужно было залить водой, оставить замоченной на ночь и только потом томить в нагретой печи", - говорит врач.

4. Пшено. "Культура приготовления этой каши тоже утрачивается. Хотя это одна из самых полезных круп", - объясняет доктор.

5. Кукурузная каша.

6. Рис. "Отношение к рису должно быть примерно такое, как к овсянке. Белый очищенный рис, который мы покупаем в магазинах и готовим его постоянно, никакого отношения к пользе не имеет. Вот бурый неочищенный рис - это и микроэлементы, и клетчатка, и большое содержание белка. Поэтому миллионы людей во всем мире рассматривают рис как основу своего повседневного рациона, при этом прекрасно себя чувствуют и размножаются", - говорится в пояснении.

7. Льняное семя. Комаровский отмечает, что его практически никто не готовит в виде каши. Однако только в семени льна содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые обычно бывают только в рыбе. То есть во многих регионах найти хорошую рыбу невозможно, но лен растет, а значит, проблему можно решить.

А вот манка в список полезных круп не входит. Она долгое время находится в кишечнике, создает ощущение сытости, но кроме углеводов не содержит практически ничего полезного. "Если ребенку нужно дать только энергию, то есть спасти его от голода, то манка прекрасно подойдет. Но если нам надо обеспечить ребенку нормальные рост и развитие с микроэлементами, витаминами, клетчаткой, то в списке полезных каш манки уже не будет", - уточнянет доктор.

"Если к вам раз в пару недель придет бабушка и сварит для внука манную кашу, то ребенку от этого вреда не будет, а бабушке вы прибавите много лет спокойной жизни", - шутит Комаровский.

Напомним, что ранее известный в Украине педиатр Евгений Комаровский заявил, что из-за низкого охвата вакцинацией вслед за корью Украине может грозить вспышка дифтерии.

Как сообщала "Страна", известный украинский доктор Евгений Комаровский пошутил по поводу метода кормления ребенка, который использует основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.