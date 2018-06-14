Радикал Дмитрий Корчинский уже подстрекает к насилию над членами Нацсовета, которая регулирует деятельность телерадиоканалов, поэтому МВД должно адекватно отреагировать на ситуацию.

Такое заявление сделал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Сегодня "перекатиполе" угроз физического насилия от телеканалов (Интер, НьюзВан и ZIK) должен докатиться до Нацсовета. "Братчик" Корчинский уже подстрекает к насилию над членами Нацсовета, которая регулирует деятельность телерадиоканалов", - написал он и разместил пост Корчинкого, где радикал призывает взять "кофе, сорокасантиметровый кусочек арматуры и немного бензина" и идти к Нацсовету.

"Надеюсь, что Национальная полиция (МВД) все же отреагирует адекватно на ситуацию. И не будет убеждать нас, что происходит "мирный гражданский протест", - заявил Томиленко.

Он также сообщает, через 10 дней в Киев прилетают ВИП-эксперты в сфере свободы слова - представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа, ЕФЖ, ЮНЕСКО, "Репортеры без границ".

Свой пост Томиленко написал в ответ на призыв Корчинского прийти 14 июня на заседание Нацсовета по телевидению и радиовещанию, чтоб побудить того не продлевать лицензию на вещанию телеканалу "Интер".

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что недопустимо использовать Нацсовет по вопросам ТВ и радио как кнут. НСЖУ заявил о солидарности со 112 каналом.

Также власти выгодно, чтобы журналисты боялись ее, - глава НСЖУ Томиленко.