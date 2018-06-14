73-летний Николай Караченцов, который борется с онкологией, впервые за долгое время появился на публике. Он принял участие в ток-шоу "Пусть говорят".

Актер вернулся из-за границы, где проходил лечение. На шоу он появился с женой Людмилой Поргиной и помощницей семьи, которая ухаживает за ним.

В программе показали, как актеру помогают вернуться в форму. Каждый день с помощью других людей он делает специальные упражнения.

Было заметно, что Караченцову трудно говорить и двигаться, из-за чего гости шоу выразили сомнения, нужно были ли вообще тревожить артиста.

Напомним, что супруга больного раком Николая Караченцова просит помочь собрать миллион на лечение мужа.

Как сообщала "Страна", состояние сражающегося с раком Николая Караченцова улучшилось после нескольких курсов химиотерапии. Раковая опухоль в левом легком лечащегося в России актера уже уменьшилась в 3 раза.