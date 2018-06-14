В четверг, 14 июня, Дональд Трамп отмечает свой день рождения. Он решил взять выходной и не работать в этот день.

Это стало известно из распорядка дня президента США, который сегодня был обнародован Белым домом.

Дональду Трампу сегодня исполняется 72 года. На эту дату никаких публичных мероприятий у президента не запланировано.

Пока неизвестно, как именно американский президент отметит свой праздник.

Фото: google.com.ua

Напомним, что в Сингапуре Дональда Трампа поздравили раньше срока и вручили ему именинный торт с ягодами.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что не подарил подарок своей супруге Мелании, день рождения которой был 26 апреля, поскольку был слишком занят.