Дональд Трамп взял отгул на свой день рождения
В четверг, 14 июня, Дональд Трамп отмечает свой день рождения. Он решил взять выходной и не работать в этот день.
Это стало известно из распорядка дня президента США, который сегодня был обнародован Белым домом.
Дональду Трампу сегодня исполняется 72 года. На эту дату никаких публичных мероприятий у президента не запланировано.
Пока неизвестно, как именно американский президент отметит свой праздник.
Фото: google.com.ua
Напомним, что в Сингапуре Дональда Трампа поздравили раньше срока и вручили ему именинный торт с ягодами.
Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что не подарил подарок своей супруге Мелании, день рождения которой был 26 апреля, поскольку был слишком занят.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!