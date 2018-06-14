В Подмосковье пожарный Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на патрульных полицейских
В Подмосковье самолет МЧС сбросил около 40 тонн воды на находящихся на посту сотрудников ДПС.
Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Отмечается, что инцидент произошел в Ногинске во время демонстрационного полета. Самолет Ил-76 должен был сбросить примерно 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого обрушил поток воды на трассу, на которой находился инспектор ГИБДД и автомобили ведомства.
Один из находящихся в машине патрульных снял произошедшее на видео.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео аварийной посадки Ил-38, который сел без шасси в Подмосковье.
Также в Подмосковье самолет индийских ВВС не мог приземлиться из-за заклинившего шасси.
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