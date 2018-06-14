В Подмосковье самолет МЧС сбросил около 40 тонн воды на находящихся на посту сотрудников ДПС.

Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Отмечается, что инцидент произошел в Ногинске во время демонстрационного полета. Самолет Ил-76 должен был сбросить примерно 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого обрушил поток воды на трассу, на которой находился инспектор ГИБДД и автомобили ведомства.

Один из находящихся в машине патрульных снял произошедшее на видео.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео аварийной посадки Ил-38, который сел без шасси в Подмосковье.

Также в Подмосковье самолет индийских ВВС не мог приземлиться из-за заклинившего шасси.