Футболисты сборной Англии, которые прибыли 13 июня в Россию на чемпионат мира по футболу, отказались пробовать подаренный каравай.

Об этом сообщает Eurosport.

Главному тренеру Гарету Саутгейту и капитану Харри Кейну подарили самовар и каравай. Англичане приняли подарок, но так и не попробовали угощение.

Фото: twitter.com

Отмечается, что футболисты сборной привезли свои продукты и собственных поваров из опасения отравления.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. О дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к ним присоединилась Австралия. Европейский парламент же намерен сегодня проголосовать за резолюцию о бойкоте.

Ранее "Страна" сообщала, кто есть кто на ЧМ-2018. Фавориты и темные лошадки чемпионата мира по футболу в России.

Также "сразу развеселился". Появилось видео, как Криштиану Роналду угостила караваем девушка в кокошнике.