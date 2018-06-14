В Японии собираются вывести из эксплуатации атомную электростанцию "Фукусима-2".

Об этом сообщает Associated Press.

Такое заявление сделала Токийская энергетическая компания (ТЕРСО). Если это произойдет, то в префектуре Фукусима не останется ни одного атомного реактора. По состоянию на 14 июня в Японии работают семь реакторов.

Станция "Фукусима-2" находится рядом с городом Нараха, в 11,5 км от аварийной АЭС "Фукусима-1".

Во время землетрясения 2011 года все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить.

А на АЭС "Фукусима-1" обрушилась гигантская волна, вызванная цунами после землетрясения. Это привело к масштабной аварии. На полное устранение последствий понадобится 30-40 лет.

Напомним, что в Токио так и не придумали, куда деть радиоактивную почву с АЭС "Фукусима-1".

Как сообщала "Страна", в 2017 году в Японии подозревали, что на "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды.