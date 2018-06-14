Замминистра по делам временно оккупированных территорий и переселенцев Георгий Тука заявил, что гуманитарно-логистический центр на Донбассе не работает, а местная власть превратила его в коррупционный перевалочный центр. Также он сообщил, что ему стыдно просить международную помощь в случаях, когда может помочь государство.

Об этом Георгий Тука написал на своей странице в Facebook.

"Что я чувствую, когда подписываю письмо к международным организациям с просьбой приобрести пленку для обустройства КПВВ? Что я чувствую, когда прошу помочь в обустройстве туалетов на КПВВ?

Что я чувствую, подписывая письмо с просьбой оплатить стоимость полета наших детей в Грузию на летний отдых?

Как нормальный живой человек, я чувствую стыд. Стыд за то, что это не может (или не хочет) сделать само государство.

Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местные власти превратили в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает. Хоть и стыдно признавать собственное бессилие, но лучше так, чем перевалка!", - написал он.

Фото: facebook.com/george.tuka

Напомним, что ранее Тука рассказал, чем грозит Украине затопление шахт на неподконтрольной части Донбасса.

Как сообщала "Страна", министр по делам ВОТ Черныш в апреле получил две президентские зарплаты.