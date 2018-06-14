В четверг, 14 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал, а евро стал дешевле.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 4 копейки и стоит 26,12 грн.

Евро подешевел на 2 копейки - до 30,73 грн.

Российский рубль также незначительно подешевел - до 0,413 грн.

Напомним, что 13 июня украинские экспортёры и фермеры подняли курс доллара. Они подняли его курс на 5 копеек, и зафиксировали на закрытии межбанка в рамках 26,1450-26,15 грн.

Ранее "Страна" писала, как будут работать новые правила денежных переводов из-за границы. В Украине облегчили перевод денег за границу и обратно. Многие банки, у которых есть платежные системы, теперь смогут обслуживать клиентов удаленно.