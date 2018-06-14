Из столовой Европарламента уберут пластиковую посуду и установят питьевые фонтанчики
В рамках общей стратегии о переработке пластика в Европарламенте полностью откажутся от использования одноразовой пластиковой посуды.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Бюро законодательного органа ЕС постановило отказаться от использования всех пластиковых бутылок с водой, а также других одноразовых пластиковых изделий, используемых в учреждениях общественного питания на территории зданий парламента.
Воду в пластиковых бутылках заменят питьевыми фонтанчиками. В Европарламенте планирую установить 166 таких фонтанчиков.
Поэтапный отказ от пластика начнется с июля 2019 года.
Напомним, что в январе ЕС принял первую общую стратегию по переработке пластика, согласно которой вся пластиковая упаковка на рынке ЕС к 2030 году должна стать перерабатываемой.
Ежегодно европейцы генерируют 25 миллионов тонн пластиковых отходов, однако только менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.
Как сообщала "Страна", по данным ООН, каждую минуту в мире используется 10 млн пакетов из полиэтилена.