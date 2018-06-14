Буря с градом и ливнем, которая разыгралась на Закарпатье 13 июня нанесла значительные убытки. Пострадавшие делятся фотографиями последствий непогоды.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

В селе на Иршавщине выпал град рекордного размера, нанеся немалые убытки. Он побил крыши едва не каждом доме. Также разбиты стекла на автомобилях и в домах. А об урожае практически можно забыть - его уничтожил ураган и град.

По данным ГосЧС Закарпатья град повредил крыши 866 зданий на территории Иршавского и Тячевского районов. Погибших и травмированных в результате непогоды нет.

Фото: mukachevo.net

Напомним, что из-за урагана с градом на Закарпатье повреждены кровли почти в 200 домах. Такие предварительные данные от спасателей по состоянию на 18:00 вторника, 12 июня.

Как сообщала "Страна", в Черновцах улицы превратились в реки и озера после мощного ливня с ураганом.