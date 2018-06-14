Сильная песчаная буря на Марсе повлияла на работу марсохода Opportunity. Инженеры не могут связаться с ним.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Специалисты считают, что заряд солнечных батарей марсохода мог опуститься ниже 24 вольт и он перешел в специальный режим, при котором работают только часы.

Из спящего режима марсоход должен вывести таймер. Если окажется, что у Opportunity нет возможностей пополнить запас энергии, то марсоход вновь перейдет в спящий режим.

По мнению инженеров, Opportunity не сможет зарядиться еще несколько дней. Песчаная буря бушует с 3 июня и занимает уже почти четверть планеты - 41 млн квадратных километров.

Марсоход находится на поверхности уже почти 15 лет и является самой продолжительной непрерывной миссией на поверхности.

Напомним, что на Марсе нашли органические молекулы метана, которые интригуют ученых.

Как сообщала "Страна", NASA запустило новый марсоход InSight. До Марса он будет лететь семь месяцев.