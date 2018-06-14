Роман Клинтона "Президент исчез" бьет рекорды продаж за первую неделю
Первый роман экс-президента США Билла Клинтона побил рекорд продаж за последние три года в первую неделю после выхода.
Об этом сообщает The Washington Post.
Триллер "The President Is Missing"поступил в продажу 4 июня. С этого времени было продано 250 тысяч книг.
Роман стал самым продаваемым с 2015 года, когда был издан бестселлер "Пойди, поставь сторожа" Харпер Ли. Тогда за неделю было продано 700 тысяч книг.
Фото: washingtonpost.com
Напомним, что экс-президент США Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил остросюжетный роман "Президент пропал". События в книге разворачиваются во времена пребывания Клинтона в Белом доме. Крупная кабельная сеть Showtime уже начала снимать сериал по сюжету книги. Ожидается, что он выйдет в следующем году.
Как сообщала "Страна", Хиллари Клинтон готовится выпустить сборник мемуаров под красноречивым названием "Что случилось", в которых она расскажет о деталях выборов президента в США и проанализирует причины своего поражения.