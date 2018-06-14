После саммита в Сингапуре переговоры США с КНДР возобновятся примерно на следующей неделе.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Associated Press.

Госсекретарь отметил, что не знает точного времени, но возобновление переговоров произойдет довольно быстро после того, как все участники саммита вернутся в свои страны.

Сам Помпео сегодня вернется в США.

Напомним, что по итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись предложениями о визите и приняли приглашения друг друга. Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США.

Как сообщала "Страна", США рассчитывают на существенное ядерное разоружение Северной Кореи до конца первого президентского срока президента Дональда Трампа.