В четверг, 14 мая, в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. На Закарпатье и Прикарпатье, днем сильные дожди. Днем от +19 до +32 в зависимости от региона.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +19…+27. Осадки.

На севере днем +24…+28. Осадки в Житомирской области.

В центре днем воздух прогреется до +26…+28. Дождь.

На востоке днем +29…+32. Дождя не будет только в Запорожской области.

На юге днем +30…+33. Без осадков только в Херсонской области.

В Киеве 14 июня дневная температура составит +26…+28. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.