Синоптики обещают жаркий день с грозами
В четверг, 14 мая, в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. На Закарпатье и Прикарпатье, днем сильные дожди. Днем от +19 до +32 в зависимости от региона.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +19…+27. Осадки.
На севере днем +24…+28. Осадки в Житомирской области.
В центре днем воздух прогреется до +26…+28. Дождь.
На востоке днем +29…+32. Дождя не будет только в Запорожской области.
На юге днем +30…+33. Без осадков только в Херсонской области.
В Киеве 14 июня дневная температура составит +26…+28. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.
Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.