Один из первых в Украине Aston Martin DB11 стал участником ДТП на трассе Харьков-Днепр. Владелец элитного авто после инцидента просто оставил машину на трассе и помчался дальше по делам.

Спорткар засняли брошенным, хотя судя по фото, повреждения машины не особо критические. Ремонт Aston Martin будет недешевым, передает Топ Жыр.

Владелец бросил авто и оставил оригинальную записку под лобовым стеклом:

"Все живы-здоровы. Спешил в аэропорт, эвакуатор заберет машину, а все вопросы будут урегулированы потом".

Похожая ситуация произошла под Киевом, когда водитель эксклюзивного неоретрокара Wiesmann GT MF4 попал на нем в аварию и бросил на обочине. Уже позднее, после публикации новости о произошедшем на сайте, владелец редкого авто написал в комментариях, что он был вынужден так сделать, поскольку спешил в аэропорт, после чего попросил друга эвакуировать машину.

Купе Aston Martin DB11 оснащено 5,2-литровым V12 твин-турбо на 607 л. с. Такой автомобиль разгоняется до сотни за 3,9 с и развивает 322 км/ч. Цена Aston Martin стартует с 8,5 млн. гривен.

Фото: Топ Жыр

Видео: youtube.com/ТопЖыр - альтернативный автопортал

Как сообщала "Страна", гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым автомобилем в мире. Agera RS использует битурбинный 5-литровый двигатель V8 мощностью 1 360 л.с.

Отметим, что гоночная автомашина Aston Martin DBR1 1956 года выпуска была продана с аукциона в США за $22,5 млн.