Россиянок призвали не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей России Тамара Плетнева в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Плетневой, подобное поведение россиянок "приводит к рождению детей в неполных семьях".

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда (вернуться – Прим.Ред.). Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их".

По словам Плетневой, "опыт Олимпиады-80 привел к появлению в стране множества матерей-одиночек".

"Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее".

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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