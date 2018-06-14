В Одесской области 18-летняя студентка, обнаруженная мертвой в общежитии лицея 11 июня, была отравлена неизвестным веществом.

Об этом свидетельствует заключению судебно-медицинской экспертизы, передает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертного письма не оставляла, намерений самоубийства не высказывала", - заявили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В настоящее время назначен ряд дополнительных экспертиз, в том числе, для установления вещества, которым была отравлена девушка.

11 июня в городе Килия Одесской области в общежитии профессионального лицея найдена мертвой 18-летняя студентка.

Погибшая – бывшая воспитанница местной школы-интерната.

Как сообщала "Страна", пропавшие в Дарницком районе Киева три дня назад шестиклассницы Варвара и Диана нашлись на трассе Киев-Харьков.

Утром родителям сообщали, что девушек видели в селе около 40 км от Киева в районе села Борщов. Лицеистки сели в синее авто и уехали в неизвестном направлении. Ранее они сбежали с третьего урока.

Отметим, что в школе под Одессой девочка одаривала одноклассников боевыми патронами.