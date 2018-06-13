В Киевском зоопарке ветеринары провели плановый осмотр гималайских медведей. Животным полечили зубы и подпилили когти.

Об этом сообщает Информатор.

Для проведения процедур из города Днепр приехал ведущий специалист по стоматологии и ортопедии Сергей Ткаченко. Мишкам сделали маникюр, проверили общее состояние здоровья, взяли анализы и пробы, убрали зубной камень, а одному из них даже поставили пломбу.

Главному врачу помогала целая команда.

Все манипуляции медведи проспали под наркозом.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", медведи, которые не спали этой зимой, играют в ожидании весны. Видео с веселыми косолапыми из центра реабилитации диких животных общественной эко-организации "Эко-Галич" опубликовали в Facebook.

Отметим, что медведь повредил забор на латвийско-российской границе при попытке уйти на территорию России.