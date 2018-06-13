Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Evropa.

По словам Иванова, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

"Эта вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства ", - сказал он.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о соглашении. Однако встреча длилась всего две минуты.

Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Спор о названии Македонии длились с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому долгое время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Как сообщала "Страна", власти Македонии достигли на переговорах с Грецией соглашения о новом названии страны, в отношении которого между двумя государствами происходили споры на протяжении более 25 лет.

Отметим, что Македонию после смены названия пообещали принять в НАТО.