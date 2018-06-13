Президент Украины Петр Порошенко 13 июня подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА), сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в соответствующем указе президента.

Одновременно с увольнением Порошенко подписал указ о награждении главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Орден вручен "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу".

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, на какую должность претендует Павел Жебривский после увольненияю

Также мы писали, что замминистра Грымчак может занять место Жебривского.