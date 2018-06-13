Президент США Дональд Трамп раскритиковал цены на нефть на мировых рынках и назвал их завышенными. В росте цен на нефть он обвинил Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

"Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК снова взялась за свое. Нехорошо!" - написал в Twitter глава Белого дома.

Дональд Трамп и раньше критиковал ОПЕК за искусственное завышении цен на нефтепродукты. В частности, в апреле он заявил в Твиттере: "Похоже, ОПЕК снова взялась за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, в том числе с загруженными под завязку судами на море, цены на нефть искусственно завышены! Это нехорошо, и мы не будем мириться!".

Американский лидер видит в ситуации искусственно заниженную странами ОПЕК добычу нефти с целью повысить предложения на рынке, что приводит к росту цен. По сообщениям СМИ, на прошлой неделе Трамп обратился с требованием к отдельным странам ОПЕК, в частности, к Саудовской Аравии, увеличить добычу. Однако в самой Организации отрицали, что получили от американской стороны официальные обращения.

Во второй половине июня в Вене должно пройти совещание стран ОПЕК, во время которой будет обсуждаться, в том числе вопрос относительно добычи нефти.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

"Страна" разбиралась, почему дорожает нефть и что будет с ценами на бензин.

Американские санкции против Ирана могут привести к сокращению запасов нефти в мире, ведь на эту страну приходится около 4% предложений на глобальном рынке. Последовало сокращение предложений от Ирана и Венесуэлы, а потом в игру на повышение цен включились и другие страны-экспортеры нефти.

Отметим, что Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель на фоне революции в судоходстве.